İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre Meloni'nin partisi birinci geldi

İtalya’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti oldu.

Rai'nin sandık çıkış anketine göre Meloni'nin partisinin oyların yüzde 22-26'sını alması bekleniyor. Ankete göre Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin, aşırı sağcı Liga Partisi, Forza Italia Partisi ve diğer küçük sağ partilerle yaptığı ittifakın toplam oy oranıysa yüzde 41-45 arasında.

"Merkez sol" ittifakın oy oranı ise sandık çıkış anketlerine göre yüzde 25,5-29,5 arasında seyrediyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre seçime katılım oranı yüzde 64,7'de kaldı.

Özellikle Sicilya gibi güney bölgelerde seçimlere katılımın daha düşük olduğu görüldü.