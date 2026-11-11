İtalya'da sahte bomba ihbarı: Yüzlerce okul tahliye edildi

İtalya'da 300'den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim bir elektronik postanın, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden olduğu bildirildi.

Ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde 300'den fazla okulda bomba alarmı verildi.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara La7 TV kanalına yaptığı açıklamada, ihbarların asılsız olduğunun değerlendirildiğini belirterek etkilenen okul sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

"Mikhail Andropov, Mizojinistan Vilayeti Lideri" imzasıyla gönderildiği belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, ülke genelinde okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren sahte bildirimi alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okulun tahliye edildiği belirtildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okulların ve buraya yakın kreşlerin de boşaltıldığı ifade edildi.

Roma emniyeti polis birimlerinin ihbarlara ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

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