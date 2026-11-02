Avrupa'da süpermarketlere yeni siber saldırı: Gıda stokları hedef alındı

Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren süpermarket zincirleri yeni bir siber saldırı dalgasının hedefi oldu.

Marketlerin soğutma sistemlerine uzaktan erişildi, buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirilerek gıda ürünleri bozuldu.

2 Kasım gecesi gerçekleşen saldırılardan Belçika ve İsveç'in yanı sıra Lüksemburg, Hollanda, İrlanda, Estonya ve Finlandiya'daki işletmelerin de etkilendiği bildirildi.

İsveç'in büyük perakende zincirlerinden ICA, bazı mağazalarının soğutma sistemlerine müdahale edildiğini ve sıcaklıkların uzaktan 50 dereceye kadar çıkarıldığını açıkladı. Ülkede Coop zincirinin de altı mağazasında benzer sorunlar yaşandı.

Belçika'da ise Ahold Delhaize grubuna bağlı 40'tan fazla mağaza saldırıdan etkilendi. Carrefour'un 15, Spar'ın ise beş mağazasında soğutma sistemlerinin hedef alındığı bildirildi. Lüksemburg'daki bazı Delhaize mağazalarında da benzer sorunlar yaşandı.

Belçika'daki soğutma sistemlerini kuran Sabcobel şirketinin yöneticisi Stephan Moelans, saldırılarda dondurucuların buz çözme modunun değiştirildiğini söyledi. Şirket çalışanlarının gece boyunca etkilenen sistemlere müdahale ettiğini belirten Moelans, bazı sistemlerde yalnızca yazılım güncellemesinin yeterli olmadığını, fiziksel müdahale de gerektiğini aktardı.

Dijitalleşen dünyada sermayenin kurduğu sistemlerin kırılganlığını, perde arkasındaki gelişmeleri ve emekçilerin yaşadıklarını takip etmek için soL'a abone olun.

Üç hafta önce Fransa'da yüzlerce market hedef alınmıştı

Avrupa'daki son saldırılar, ekim ayında Fransa'da yaşanan benzer bir olayın ardından geldi. Fransa'da 700'e yakın süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıya uğramış, buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıkları uzaktan değiştirilerek bazı sistemlerde 50 derecenin üzerine çıkarılmıştı.

Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Coopérative U gibi büyük zincirlerin etkilendiği saldırılarda tonlarca et, süt ürünü ve dondurulmuş gıda kullanılamaz hale geldi. Bazı mağazalarda aşırı ısınan sistemler nedeniyle yangınlar da çıktı.

Intermarché'nin bağlı olduğu Les Mousquetaires grubu, yaklaşık 150 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Intermarché Üst Yöneticisi Thierry Cotillard, saldırının ülke genelinde tek bir günde on milyonlarca avroluk kayba yol açtığını belirtmişti.

Fransa'daki saldırıların ardından Paris Savcılığı soruşturma başlatırken, hükümet Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nı (ANSSI) inceleme yapmakla görevlendirdi.

Hollanda'da da market zincirinin sistemleri kapatılmıştı

Avrupa'daki market zincirlerini etkileyen güvenlik sorunları ekim ayında Hollanda'da da gündeme gelmişti. Ahold Delhaize grubuna bağlı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn'de sistemlere yetkisiz erişim şüphesi üzerine bazı bilişim sistemleri kapatılmış, dağıtım merkezlerinde çalışmalar durmuş ve eve teslimatlar askıya alınmıştı.

soL'a konuşan bir Albert Heijn çalışanı, şirketin sistemleri daha büyük bir zararı önlemek amacıyla kapattığını, dışarıdan bir kuruluşun inceleme yürüttüğünü ve teknoloji ekiplerinin üç vardiya çalışmaya başladığını anlatmıştı.

Hollanda'daki bu olayla Fransa'da soğutma sistemlerini hedef alan saldırı arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor. Ancak farklı ülkelerdeki market zincirlerinin dijital altyapılarında art arda yaşanan kesintiler, gıda tedarik zincirinin siber güvenlik karşısındaki kırılganlığını yeniden gündeme getiriyor.

İnternete bağlı soğutma sistemleri güvenlik açığı yaratıyor

Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri, uzaktan izleme ve bakım yapılabilmesi amacıyla internet üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu sistemler sayesinde teknik ekipler mağazalara gitmeden sıcaklıkları değiştirebiliyor ve olası arızalara müdahale edebiliyor.

Ancak bu bağlantı, yeterli güvenlik önlemleri alınmadığında saldırganların da sistemlere erişmesine olanak tanıyor.

Fransa'daki saldırılarda, Danimarkalı Danfoss şirketinin ürettiği kontrol sistemlerinin önemli bir bölümünün hedef alındığı belirlenmişti. Şirket, etkilenen bazı sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını açıklamıştı. Danfoss, müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları yönünde uzun süredir uyarıda bulunduklarını bildirmişti.

Siber güvenlik uzmanları, endüstriyel sistemlerin internete bağlanmasıyla birlikte daha önce fiziksel müdahale gerektiren altyapıların uzaktan saldırılara açık hale geldiğine dikkat çekiyor.

Son saldırıların arkasında kimin bulunduğu henüz bilinmiyor. Avrupa'daki yetkililer ve şirketler olayları araştırırken, art arda yaşanan saldırılar gıda tedarik zincirinin dijital altyapısındaki güvenlik açıklarını da yeniden gündeme getirdi.

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