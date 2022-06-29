İtalya'da müşterinin saçını iki kez şampuanlayan kuaföre para cezası verilecek

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Castenaso kasabasında yaşanan kuraklık nedeniyle kuaför ve berberlerin, müşterilerinin saçlarını birden fazla kez şampuanlamaları yasaklandı.

Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Bolonya yakınlarındaki Castenaso kasabasının belediye başkanı Carlo Gubellini müşterilerinin saçını ikinci kez şampuanlayan kuaför ve berberlere 500 avroya kadar para cezası verileceğini açıkladı. Kararın Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Yaklaşık 16 bin nüfuslu kasabada toplam 10 kuaför ve berber salonu bulunuyor.

İtalya'nın kuzeyinde birçok kent ve kasabada kuraklık nedeniyle su tasarrufu önlemleri alınmıştı. Buna bağlı olarak Milan dahil bazı kentlerde kamuya açık alanlarda çeşmelerden akan sular kesilmişti.