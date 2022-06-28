Mayonez cinayeti: Restoran çalışanı 'fazla mayonez' koyduğu için müşteri tarafından öldürüldü

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrindeki bir fast-food restoranında mayonez yüzünden cinayet işlendi. Müşteri, restoran çalışanının sandviçine fazla mayonez koyduğunu iddia ederek çalışanı öldürdü.

ABC News'in haberine göre, olay sırasında ölen çalışanın beş yaşındaki oğlu da içeride bulunuyordu. Restoran sahibi müşterinin ateş etmesi üzerine kendisi de müşteriye ateş etti. Ancak şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Restoran sahibi Willie Glenn, “Dünyanın, özellikle gençlerimizin ne hale geldiğini anlamıyorum. Herkes çok gergin. Herkes silah taşımak istiyor. Herkes birini silahla korkutmak istiyor. Bu gerçekten korkutucu" dedi.

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından 36 yaşındaki bir erkek şüpheli yakalandı. Tutuklanan kişinin ismi açıklanmadı.