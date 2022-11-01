İtalya'da Mussolini destekçileri yürüyüş düzenledi

İtalya'da eski faşist diktatör Benito Mussolini'nin destekçileri, kendisinin Roma'ya yürüyüşünün 100. yıldönümü vesilesiyle memleketi olan Predappio'ya bağlı Emilia Romagna kasabasında bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe 2 binden fazla kişi katıldı.
Grup yürüyüş sırasında faşist selamı verirken, ülkenin neofaşist kökenli yeni başbakanı Giorgia Meloni'ye de desteklerini dile getirdi.
Yürüyüşün Mussolini'nin torunları ve Arditi d’Italia adlı faşist grup tarafından ortak düzenlendiği belirtildi.
Mussolini ve silahlı güçleri 100 yıl önce Milano'dan Roma'ya yürümüş, sonrasında iktidarı ele geçirmişti.