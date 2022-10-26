İtalya'da aşırı sağcı Meloni hükümeti Senato'dan da güvenoyu aldı

İtalya'daki 25 Eylül'deki seçimleri kazanan aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin başında olduğu ittifakın kurduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da yerine getirdi.

Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda öğle saatlerinde hükümet programını sunan İtalya Başbakanı Meloni, gün boyu iktidar ve muhalefete mensup senatörlerin programa yönelik öneri ve eleştirilerini yanıtladı.

Genel görüşmelerin ardından Senato Genel Kurulu'nda güven oylamasına geçildi. 200 sandalyeli Senato'da yapılan güven oylamasına, 199 senatör katıldı. Oylamada 79 "hayır" oyuna karşılık, 115 "evet" oyuyla Meloni hükümeti güvenoyu aldı. 5 senatör ise çekimser kaldı.

Bu sonuçla dün Temsilciler Meclisi'nden bugün de Senato'dan güvenoyu alan Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinin, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğunu kanıtlamasıyla resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Berlusconi, Senato'ya geri döndü

Diğer yandan, 2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle o dönem Senato'dan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen Forza Italia Partisi başkanı Silvio Berlusconi, 9 yıl aradan sonra bugün yeniden Senato'da partisinin sırasına döndü.

Silvio Berlusconi

86 yaşındaki Berlusconi, Senato'da partisinin sırasından yaptığı konuşmada, güven oylamasında parçası oldukları hükümete destek vereceklerini ve sadakatle çalışacaklarını söyledi. (AA)