İtalya'da Meloni hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyunu aldı

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın kurduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde dün sabah saatlerinde hükümet programını sundu ve program üzerinde genel görüşmelere geçildi.

İktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin görüşlerini açıklaması ve Başbakan Meloni’nin bunlara yanıtlar vermesinin ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda akşam saatlerinde güven oylaması yapıldı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 389 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında Meloni hükümeti, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, bugün de parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.

Sağ ittifakın eylül sonundaki genel seçimlerde parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde etmesi sebebiyle Meloni hükümetinin, Senato'daki güven oylamasını da zorlanmadan geçmesi bekleniyor.

Biden'dan Meloni'ye tebrik telefonu: 'Ortak endişe konuları'

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı olarak göreve başlayan Giorgia Meloni'yi arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etmek için Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya ve ABD arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken iki lider, "ortak endişe konuları"nda birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede Biden ve Meloni, Ukrayna'ya yardımları, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürme taahhüdünü yinelerken, Çin ile mücadele, sürdürülebilir ve hesaplı enerji kaynakları gibi konuları da ele aldı.