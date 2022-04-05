İtalya'da liman işçilerinden Ukrayna'ya silah sevkıyatının durdurulması talebi

İtalya'nın Cenova kentinde yüzlerce kişi, Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde savaşların durdurulması talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Çeşitli örgütlerin eyleme katıldığı San Lorenzo meydanında göstericiler "Savaşa hayır, "Savaşı beslemeyelim", "Limanda silah sevkıyatını durduralım" yazılı pankartlar taşıdı.

San Lorenzo meydanından, kentin liman yönetiminin bulunduğu San Giorgio meydanına yürüyen kalabalık, burada yetkililere silah sevkıyatının yasak olduğunu öngören yasanın uygulanması yönünde çağrıda bulundu.

Gösterilerde yer alan liman işçileri burada bir açıklama yaptı. Liman işçileri adına söz alan Kolektif Liman İşçileri (Calp) ve Genel Emek Sendikası (USB) Sözcüsü Josè Nivoi, "2019'dan bu yana Cenova'dan silahların geçişini ahlaki nedenlerden dolayı bloke ediyoruz, Elimizdeki belgelerde çeşitli yetkililerden 185/90 numaralı kanunun uygulanmasını talep ediyoruz. Bu yasa, askeri ihracatın denetlenmesini ve savaş döneminde silah sevkıyatının yasaklanmasını öngörüyor. Bu yasanın neden uygulanmadığını anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.