İtalyan havalimanı işçileri Ukrayna'ya 'insani yardım' adına gönderilen silah kargosunu yüklemedi

İtalya'da hükümet tarafından Ukrayna'ya "insani yardım" adı altında giden silah kargosu, Pisa kentindeki havalimanı işçileri tarafından uçağa yüklenmedi

İşçilerin üye olduğu sendikanın temsilcisi, "Ukrayna'daki durumun silah göndermeyle çözüleceğini sanmıyoruz, çünkü ortada üçüncü dünya savaşı riski var" açıklamasında bulundu

Global Times'ta yer alan habere göre, olayın ardından Pisa kentinde toplanan 2 bine yakın işçi, hükümetin Ukrayna'ya silah gönderme girişimini protesto etti.

Protesto sırasında açıklama yapan işçiler, kargoda insani yardım altında gönderilen herhangi bir gıda ve kıyafet olmadığını, hepsinin silah içerdiğini vurgulayarak, bunun sivil havalimanından göndermenin mümkün olmadığına ve bu nedenle kargoların paketlenmediğine işaret etti.

İşçiler, barış amacıyla yapılan gösterinin NATO'ya karşı düzenlendiğini vurguladı.