İtalya'da işçiler ve öğrenciler hükümetin bütçe planını protesto etti

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, geçen ay hazırlayıp kabul ettiği yaklaşık 24 milyar avro değerindeki bütçe planı, işçi sendikaları ve öğrenciler tarafından farklı kentlerde protesto edilirken, bazı yürüyüşlerde Filistin'e destek ve dayanışma gösterildi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve ikinci büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikasının (UIL) çağrısıyla eğitim ve ulaştırma sektöründe çalışanlar, bütçe planını protesto için farklı sürelerde iş bıraktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma sektöründeki işçiler için grevi 4 saatle sınırlandırırken, diğer sektörlerde 8 saat yapılan genel greve, CGIL ve UIL'e göre yüzde 70 katılım gerçekleşti.

Grev gününde, CGIL ve UIL, başkent Roma'daki Popolo Meydanı'nda geniş katılımlı miting düzenledi.

Sendikalara göre, en az 60 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, cadde ve meydanların tıklım tıklım dolu olduğunu belirterek, "Bu, grev hakkını sorgulayanlara, tedbir uygulayanlara verebileceğimiz en güzel, en akıllıca ve en sert yanıttır" dedi.

Landini, hükümetin dinlemediği kişileri temsil ettiklerini ve Meloni hükümetinin ülkeyi duvara çarpmaya doğru götürdüğünü söyledi.

UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri de işçilere saygı duymak gerektiğini, grev kararlarına kısıtlama tedbiri getirenlere en iyi yanıtın bu meydan olduğunu kaydetti.

İşçi sendikalarının mitinginde Filistin bayrakları dikkat çekti.

Farklı kentlerdeki bütçe protestolarında Filistin'le dayanışma gösterildi

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da öğrenciler sabah yürüyüş düzenledi.

Meloni hükümetinin eğitim alanındaki kesintilerini protesto eden bazı öğrencilerin, Filistin bayrakları ve Filistin'e destek ifadelerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdığı görüldü.

Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler, lüks mağazaların vitrinlerine sprey boya sıkıp, dövizler yapıştırdı.

Diğer yandan, Torino kentindeki gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar ve arbede yaşandığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bazı öğrenciler İsrail bayrağını ateşe verdi.

Pisa Kulesi'nde Filistin Bayrağı açıldı

ANSA ajansının haberine göre, Pisa kentindeki gösteride de bir grup öğrenci, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi'ne çıkarak, burada büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Floransa kentinde de tarihi Duomo Katedrali önünde bir araya gelen öğrenciler ve işçilerden oluşan grup, açtıkları Filistin bayrakları ve destek pankartıyla, katedralin girişini kapattı.