İtalya'da bir meydan Kübalı doktorlara ithaf edildi

İtalya'nın Crema şehri, Kübalı doktorların İtalya yurttaşlarıyla dayanışmasını selamlamak için dün Crema Hastanesi'nin meydanına "Henry Reeve" Küba Tıp Tugayı meydanı adı verildi.

Düzenlenen törene Crema Belediye Başkanı Stefania Bonaldi, Küba'nın İtalya Büyükelçisi Josè Carlos Rodriguez Ruiz, İtalya-Küba Dostluk Ulusal Birliği Başkanı Marco Papacci ve Crema ASST Hastanesi Genel Müdürü Ida Maria Ada Ramponi, mevcuttu.

İtalya-Küba Dostluğu Ulusal Birliği Başkanı Marco Papacci, Kübalı doktorlar tugayının Küba tıbbının hümanist ilkesini nasıl yücelttiğini ve Küba toplumunun merkezinde kârın değil, insanın idealleri olduğunu ve ideallerinin Küba liderine ilham verdiğini hatırlattı.

Crema belediye başkanı Stefania Bonaldi, "Bu jest, topluluğumuzun kalbinde bir yuvalanmanın görünür bir temsilidir, birkaç ay önce zaten olan bir şey ve şu anda resmileştiriyoruz" dedi.

Pandeminin başlarında güçlük çeken İtalya halkıyla dayanışmak için Küba'dan yola çıkan sağlık emekçileri burada çalışmaya başlamıştı. Pandemi boyunca Kübalı sağlık emekçileri onlarca ülkeye giderek burada ön saflarda çalıştı.