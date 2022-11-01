İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak

Aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, kamu düzeni veya güvenliği için "tehlikeli" olacağı iddiasıyla 50'den fazla kişinin katıldığı izinsiz parti veya toplantıları suç sayma kararı aldı.

BBC'nin haberine göre; söz konusu partileri suç sayacak yasa hamlesi, hafta sonu Modena kentindeki bir depoda İtalya'dan ve yurt dışından 1000'den fazla kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisinin ardından geldi.

Yasa çerçevesinde 50'den fazla kişiyi kapsayan izinsiz partilerin organizatörleri 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek ve telefonları dinlenebilecek.

Meloni, yasanın insanlara zarar gelmesini önlemeyi amaçladığını ve Avrupa'nın başka yerlerinde de benzer düzenlemelerin olduğunu savundu.

Hükümetin Modena'daki partiyi yasaklarken, eski faşist diktatör Benito Mussolini'nin 2 bin destekçisinin hafta sonu Predappio'da düzenlediği yürüyüşü görmezden geldiğine ilişkin eleştiriler yöneltildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise söz konusu yürüyüşün kamu düzenine zarar vermediğini ve iki olayın "tamamen farklı şeyler" olduğunu iddia etti.