İtalya'da 50 yaş üstü vatandaşlara aşı zorunluluğu

İtalya, Covid-19'a karşı aşılanmayı 50 yaş üstü vatandaşlar için zorunlu hale getirdi. Hemen yürürlüğe giren uygulama, 15 Haziran tarihine kadar sürecek.

İtalya hükümeti, daha önce öğretmenler ve sağlık çalışanlarına Covid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirmişti. Ülkede ayrıca Ekim ayından bu yana iş yerlerine giriş için aşılanma veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluğa uyamayanlara işten uzaklaştırma ve maaştan kesme gibi yaptırımlar uygulanıyor.

Hükümet sözcüsünün aktardığına göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi, kararın alındığı kabine toplantısında, "Bugünkü tedbirler, hastanelerin daha iyi çalışmasının yanı sıra okulların ve iş yerlerinin açık kalması hedefiyle alındı" ifadelerini kullandı

Avrupa'da aşı zorunluluğunun gündemde olduğu bir diğer ülke olan Avusturya hükümeti de, gelecek ay 14 yaş üstü kişilere aşılanma zorunluluğu getirmeyi planladığını açıklamıştı. Yunanistan'da da 16 Ocak'tan itibaren 60 yaş üstü kişilerin aşılanması zorunlu olacak.

İtalya'da pandemi başından bu yana 138 bin Covid-19 kaynaklı ölüm görüldü. İtalya, İngiltere'den sonra Avrupa'da en yüksek ölüm sayısının görüldüğü ülke konumunda.