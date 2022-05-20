İtalya, Ukrayna için barış planını BM'ye sundu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Ukrayna için hazırladığı bir barış planını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğunu söyledi.

Associated Press'in haberine göre, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen bir Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Di Maio, sunulan planda sivilleri insani yardım koridorları boyunca tahliye etmek için yerel ateşkes çağrısında bulunulduğunu ve genel bir ateşkes için koşulların oluşturulması önerisinin yer aldığını belirtti.

İtalya'nın sunduğu plana ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ise "Tüm çabalarımızı bu çatışmayı sona erdirmek için harcıyoruz" dedi ve herhangi bir müzakerenin şartlarına karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan Borrell, "Müzakerelerin gerçekleşme zamanı geldiğinde, Ukrayna'nın güçlü bir konumda müzakere edebileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.