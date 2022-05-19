ABD senatosu 40 milyar dolarlık 'Ukrayna'ya yardım' paketini onayladı

ABD Senatosu bugün yaptığı oylamada Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık askeri ve ekonomik yardım paketini onayladı. Tasarı, Kiev'e yaklaşık 20 milyar dolar silah, mühimmat ve eğitim sağlanmasını öngörüyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini önemli ölçüde artırıyor.

Tasarıya göre Ukrayna, birlikleri, silahları ve ABD ordusundan istihbarat desteği dahil olmak üzere 19,75 milyar dolarlık askeri yardım alıyor. Bu sayının bir kısmı, Avrupa'da konuşlanmış ABD birliklerine ödeme yapmak ve ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmiş silah stoklarını yenilemek için de tahsis edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, 8,8 milyar doları Ukrayna'ya ve 4 milyar doları Ukrayna ve komşularının ordularına gönderilmek üzere 13,9 milyar dolarlık bir beklenmedik ödenek almaya hazırlanıyor.

40 milyar dolarlık paket, Ukrayna'nın tüm yıllık savunma bütçesinin altı katından daha büyük.