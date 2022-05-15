İtalya: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul ediyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye dahil tüm NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini desteklediğini söyledi. Rai-3 televizyonuna konuşan Di Maio, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda tüm ülkelerin rızası var. Türkiye bile genel olarak kabul ediyor. Ankara belirli garantiler istiyor" dedi.

Baerbock: NATO'ya kesinlikle katılacaklar

TASS'ın aktardığına göre konuya ilişkin bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi. Baerbock, ittifak kapılarının Finlandiya ve İsveç'e açık olduğunu söylerken, "NATO'ya kesinlikle katılacaklar, buna hazırlar" diye konuştu. "Rusya'nın engelleme çabaları, bu iki ülkenin NATO'ya katılma olasılığının artmasına sebep oldu" ifadelerini kullanan Baerbock sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'nun kapıları onlara açık. Eğer onlar ittifaka girmeye karar verirlerse hoş karşılanacaklar. Hiç şüphe yok ki Finlandiya ve İsveç, siyasi ve askeri açıdan buna hazırdır. Silahlı kuvvetleri büyük ölçüde NATO yapılarına entegre edildi, her iki ülke de NATO standartlarını karşılıyor ve şimdiden NATO misyonlarına katılıyor. Onların katılımı ittifakımızı önemli ölçüde güçlendirecek."