NATO: Türkiye'nin niyeti İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini engellemek değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları’nın Almanya’nın başkenti Berlin’deki toplantısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı hakkında konuştu.

Stoltenberg, "Türkiye’nin dile getirdiği endişeler üzerine üyelik konusunda nasıl hareket edeceğimize ilişkin bir anlaşmaya varacağımıza eminim" dedi. Stoltenberg, "Türkiye’nin niyeti Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerini engellemek değil. Bunu açık açık söylediler” ifadesini kullandı.

Blinken: Fikir birliğine varacağımızdan eminim

Stoltenberg'in ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.

Blinken, "Dışişleri bakanıyla (Mevlüt Çavuşoğlu) ya da NATO oturumlarında yaptığımız özel konuşmayı açığa vurmak istemiyorum, ancak şu kadarını söyleyebilirim: Neredeyse her kesimden çok güçlü bir desteğin (İsveç, Finlandiya için) katıldığını duydum" açıklamasında bulundu.

'Yaptırımları sürdüreceğiz'

Öte yandan Blinken, tüm NATO üyelerinin "gerekli olduğu sürece" Rusya karşıtı yaptırımları yürürlükte tutmaya kararlı olduklarını söyledi. "İttifakın her üyesi bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyor. Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımımızı, yaptırımlarımızı ve Rusya üzerindeki diplomatik baskımızı gerektiği kadar sürdürmeye açıkça kararlıyız" diye konuşan Blinken, ülkesinin ve NATO müttefiklerinin "Ukrayna'ya savaş alanında ve müzakere masasında mümkün olduğunca güçlü destek vermeye odaklandıklarını" da sözlerine ekledi.