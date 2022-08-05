İtalya ordusu Dedeağaç Limanı’nda

Yunanistan’ın kuzeydeki önemli limanı Dedeağaç NATO için kritik işlevini sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda özellikle ABD’nin yaptığı yığınakla gözleri üzerinde toplayan Dedeağaç şehri şimdi başka bir NATO ülkesi olan İtalya’nın askeri malzeme yüklü nakliye gemisi ‘SEVERINE’e ev sahipliği yapıyor.

Geminin 3 Ağustos Çarşamba günü Dedeağaç Limanı’na demirleyerek yükünü boşaltmasının ardından İtalyan resmi makamlarından yapılan açıklamada, burada malzeme yükleyecek olan geminin limanı Avrupa’ya ekipman taşımak için kullanacağı duyuruldu.

İngiltere de Dedeağaç limanı için benzer planları olduğunu daha önce duyurmuştu.