İtalya Başbakanı Meloni'den Etiyopya'ya ziyaret

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki günlük ziyaret kapsamında cuma günü Etiyopya'ya gitti.

Meloni'nin burada Etiyopya'yla enerji işbirliğini ve Afrika'dan göçün kısıtlanmasını içeren 'Mattei Planı'na ilişkin görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Meloni, cuma günü başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, sonrasında Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed'le görüştü.

Cumartesi ise Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katılımıyla üç ülke arasında görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Üçlü görüşmede, İtalya, Etiyopya ve Somali arasında işbirliği, Afrika Boynuzu'nda istikrar ve Avrupa'ya göçün ele alındığı kaydedildi.

Meloni, ziyaretine ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye ihtiyacı olan desteği vereceğiz, özellikle mali olarak. Tunus'ta olduğu gibi burada da bu konuyla ilgileniyoruz. Daha fazla yatırım yapmak için mali kısıtlamaları kaldırmayı desteklemek ve mali belirliliği sağlamak için adımlar atıyoruz. Bu çok hassas bir konu" dedi.

Meloni, "Afrika Boynuzu bizim için çok önemli ve hassas" ifadelerini kullandı.

Mattei Planı'na ilişkin de konuşan Meloni, "Planın İtalya'nın ulusal çıkarlarından çok Avrupa'nın çıkarları için çaba ürettiğini düşünüyorum. Kıtanın istikrarı için son yıllarda yeteri kadar iş yapmadık" diye konuştu. Mattei Planı'nın detaylarının Ekim ayındaki "İtalya-Afrika hükümetler arası zirvede sunulacağını söyleyen Meloni, "Üzerinde çalışıyoruz, Afrika ülkelerini bu konuda dahil ediyoruz ve onları dinliyoruz" dedi.

Meloni, İtalya'nın eski sömürgesi Etiyopya'da Tigray bölgesindeki iç çatışmaların sona ermesinin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk Batılı lider oldu.