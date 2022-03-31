İtalya Başbakanı: Hem Rusya hem de Ukrayna, barış anlaşmasında 'garantör' olmamızı istiyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesine Rusya ile Ukrayna arasında olası barış anlaşmasının garantörü olmanın teklif edildiğini söyledi.
Draghi, Roma'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Aslında tarafların tutumları biraz daha yakınlaştı" dedi.
Draghi, "Hepimiz bir ışık parıltısı görmek istiyoruz" dedi. İtalyan hükümetine göre, Draghi Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda ülkesinin barış sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.