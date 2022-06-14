İşyeri kira zamları için üst limit getirilmesi talep edildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işyerleri için de kira artışı üst sınırı getirilmesini istediklerini, Türkiye’nin kur-faiz-enflasyon sınanmasından geçtiğini, bu dönemde enflasyon artışının önüne geçilmesi için atılan tüm adımların önem taşıdığını söyledi.

Dünya'nın haberine göre, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birisini kiraların oluşturduğunu söyleyen Baran, “Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İşyeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.

'Mülk sahiplerinin kira artışlarının sınırlandırılmasından sıkıntı duyabilecekleri ayrı bir gerçek'

Baran açıklamasına, “Mülk sahibi olanların kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir. Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakârlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup, sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız” diye devam etti.