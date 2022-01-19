İsyan etmişlerdi: A 101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok'a kesilen cezaların nedeni açıklandı

Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayımladı.

Gerekçeli kararda, A 101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı bilgisi yer aldı.

Bloomberght'de yer alan habere göre, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, adı geçen marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.