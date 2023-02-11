İsyan çıkan Hatay Cezaevi'nde 350 tutuklu sevk edildi

Depremin ardından yaşanan firar girişiminde 3 mahkumun hayatını kaybettiği Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklular Diyarbakır, Adana, Yozgat, Uşak, Antalya’daki cezaevlerine sevk edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, firar teşebbüsünde ateşe verilen koğuşlar nedeniyle cezaevi kullanılamaz hale geldiği için aralarında çocuk, kadın ve siyasilerin de olduğu 350 tutuklu sevk edildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Cezaevi Komisyonu Üyesi Avukat Mehtap Sert, "İsyan sonrası nakiller oldu. Ancak UYAP'ı kapattıkları için nakil listelerine ulaşamıyoruz. Tutuklular, Adana, Yozgat, Uşak, Antalya ve Diyarbakır’a nakledildiler. Siyasi tutukluların büyük bir bölümünün Antalya S Tipi'ne sevk edildiğini tutukluların ailelerinden öğrendik" dedi.