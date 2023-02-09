Hatay Cezaevi'ndeki firar girişimi ve ölüm haberi doğrulandı!

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda deprem sonrası yaşanan firar girişimi sırasında yapılan müdahale sonrası 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığı, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunduğu ve ardından yangın çıkardığı öne sürülen edilen açıklamada, gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır."