İsviçre'nin eriyen buzulları Avrupa'nın su kaynaklarını tehdit ediyor

İsviçre'deki buzullar yüz yıldan kısa bir sürede yarı yarıya küçüldü. Bir araştırmaya göre; sıcak geçen bu yaz ile buzulların erimesi daha da hızlandı.

BBC'nin haberine göre, İsviçre'de bulunan Tsanfleuron ve Scex Rouge buzulları ortadan ayrılarak bin yıllardır buz altında kalmış toprağı gün yüzüne çıkardı. Kısa bir üre öncesine kadar kilometrelerce uzunlukta olan Tschannen, çamur, su birikintisi ve kayalarla parçalanmış durumda.

Alpler'deki buzulların 1930'lardaki halini gösteren fotoğraflarla günümüzü kıyaslayarak inceleme yürüten Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ile İsviçre Federal Peyzaj Ofisi'nin ulaştığı bulgulara göre, Avrupa'daki buzulların uzun zamandır küçüldüğü ve buzul kaybı ile küresel ısınma arasında doğrudan bağlantı olduğu belirtildi.

Her yıl bahar, yaz ve güz aylarında buzulların kalınlığını ölçen Bern Üniversitesi'nin buzul uzmanı Mauro Fischer ise "Ölçümlere başladığımızdan beri, son 10 yılın ortalamasının üç katından fazla buzul kaybı olmuş, tablo dip yapmıştı" dedi.

Avrupa'nın 'su depoları'

Avrupa'nın su depoları olarak anılan buzullar, kışın yağan karı depolayarak yaz ayları boyunca nehirlerle yavaşça salıp, tarımsal sulamada ve nükleer enerji santrallerini soğutmada kullanılıyor.

Almanya'da Ren Nehri'nde taşımacılık, su seviyesinin ağır yüklü mavnalar için çok düşük olması nedeniyle bu yaz kesintiye uğradı. İsviçre'de çok sığlaşan ve ısınan nehirlerde ölmekte olan balıklar ise aceleyle kurtarıldı.

Fransa ve İsviçre'de nükleer enerji santralleri kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı, çünkü onları soğutacak su sınırlıydı.

Yüzyılın sonunda sadece yüksek kesimlerde kalacak

Dünya Buzul İzleme Servisi'nden Samuel Nussbaumer, söz konusu durumun gelecekte olacakların bir işareti olduğunu belirtti.

Nussbaumer, mevcut tahminlere göre; bu yüzyılın sonuna kadar sadece dağların yüksek kesimlerinde buz kalacağını söyleyerek, şöyle konuştu "Yüz yıl içinde sadece 3 bin 500 metrenin üzerinde hala biraz buz olacak. Yani, bu buz yok olursa artık hiç su kalmayacak."