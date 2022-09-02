ABD'lilerin yarıya yakını 10 yıl içinde bir iç savaş çıkacağına inanıyor

İngiliz menşeli The Guardian gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir anket sonucuna işaret ederek, ABD'lilerin yüzde 40'ından fazlasının siyasi kutuplaşma ve sokak şiddeti arttıkça on yıl içinde bir iç savaşının yaşanmasının muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi.

İngiltere merkezli veri şirketi YouGov ve The Economist tarafından yürütülen ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 43'ü önümüzdeki 10 yıl içinde bir iç savaşın olası olduğuna inanıyor.

Demokratlar ve bağımsızlar arasında bu rakam yüzde 40 iken, güçlü Cumhuriyetçiler arasında bir iç savaş ihtimalini görenlerin oranı yüzde 54.

The Guardian, bulguların diğer anketlerdeki benzer sonuçları takip ettiğini söyledi.

Raporda, çoğu uzmanın 1861-65 Amerikan iç savaşı gibi tam ölçekli bir silahlı çatışmanın olası olmadığına inanmasına rağmen, "bir çoğu siyasi bölünmenin ve açıkça siyasi şiddetin artmasından korkuyor" dedi.

Raporda, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bu yana, Trump'ın destekçilerinin hararetli söylemlerinin kamuoyunda korkuyu bir şekilde körüklediği belirtiliyor.