Biden ara seçimler yaklaşırken söylemini sertleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlere iki ay kala, ABD Anayasası’nın yazıldığı Philadelphia’da "ulusa sesleniş" niteliğinde bir konuşma yaparak, selefi Donald Trump ve destekçilerini hedef aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Biden, Trump'ın başını çektiği, kısaca MAGA olarak anılan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden yücelt) hareketinin, ABD demokrasisinin temelleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Ulusun ruhu için savaş" temasıyla konuşmasını yapan Biden, MAGA destekçisi Cumhuriyetçilerin "ülkeyi geriye götürmeye kararlı olduklarını" ifade etti.

ABD Başkanı'nın konuşmasına ilk yanıtı veren Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlığın lideri Kevin McCarthy ise, Biden'ın "Amerikan ruhunu ağır yaraladığını" söyledi.

Washington'daki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlere iki ay kala, ABD siyasetinde karşılıklı söylemlerin sertleştiği görülüyor.

Biden'ın hedefinde MAGA var

Biden'ın konuşmasında öne çıkan vurgulardan birisi, Trump destekçilerini önceki aylara göre daha çok hedef alması oldu.

"Cumhuriyetçi Parti'nin bugün Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri tarafından domine edildiğine şüphe yok" diyen Biden, bunun ülke için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl ABD Kongresi'ni basanların Trump destekçileri tarafından "vatansever" olarak görüldüğünü savunan Biden, "Donald Trump ve destekçileri, ülkenin temellerini tehdit eden bir aşırıcılığı temsil ediyor" dedi.

"Uzun zamandır Amerikan demokrasisinin güvence altında olduğunu söyledik. Ancak değil. Onu savunmamız gerekiyor. Korumamız, onun için ayağa kalkmamız gerekiyor. Tek tek hepimizin."

Ülkeyi bölünmüşlükten kurtararak bir araya getirme vaadiyle koltuğa oturan Biden, son zamanlarda Trump destekçilerine karşı söylemini sertleştirdi.

Geçen hafta da Biden "aşırıcı" olarak tanımladığı Cumhuriyetçileri "yarı-faşizm" ile denk tutmuştu.

Cumhuriyetçi McCarthy: Bu liderlik değil

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere liderlik eden McCarthy, Biden'ın konuşmasından hemen sonra bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı'nın "politikalarını benimsemeyenleri ayrıştırmayı, aşağılamayı ve kötülemeyi" seçtiğini savunan McCarthy, "Bu liderlik değildir" dedi.

McCarthy, Biden liderliğinin ABD'ye "yükselen enflasyon, açık sınırlar, Covid kaynaklı okul kapanmaları, Afganistan'dan 'berbat' şekilde çekilme ve son 20 yılın en kötü suç dalgası getirdiğini ileri sürdü.

Biden ne amaçlıyor?

Siyasi köşe yazarı Dick Polman, Biden'ın hedefinin, ara seçimleri Demokratların başarılarına yönelik bir referendum olmaktan çıkarmak olduğunu söylüyor.

Polman, Demokratların, "ılımlı seçmenin katlanamayacağı 'aşırıcılık' ile kendileri arasında bir seçim" kurguladığını kaydediyor.

Öte yandan seçmen, ekonomik sıkıntıların ve rekor düzeydeki enflasyonun Biden dönemine damga vurmasını da hesaba katabilir ve Trump dönemiyle bugün arasında bir karşılaştırmaya göre oy verebilir.

Trump Kasım ayındaki ara seçimlerde yer almayacak ancak gölgesi kaçınılmaz biçimde oy pusulasında olacak.