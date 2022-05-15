İsviçre'de halk sandık başına gidiyor: 'Lex Netflix' oylaması

İsviçre'de bugün yeni bir referandum yapılacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, 'Lex Netflix' adı verilen referandum kapsamında sosyal medya platformlarından yerli film çekimlerine daha çok nakit ayırması istenip istenmemesi ve herkesin aksi beyan edilmediği müddetçe otomatikman organ bağışçısı kabul edilip edilmemesi konuları oylanıyor.

Bunların yanı sıra AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'e katılım konusu da halk onayına sunuldu.

2007'den bu yana geçerli olan düzenleme kapsamında yerli televizyon yayıncılarının, kazançlarının yüzde 4'ünü film yapımcılığına ayırması gerekiyor. Ekim 2021'de parlamentoda kabul edilen ve bugün halkın onayına sunulan değişiklikle ise Netflix, Disney+ ve Blue gibi dijital medya platformlarının da bu düzenlemeye dahil edilmesini öngörüyor.

Ayrıca bu platformların, İsviçre'deki içeriklerinin en az yüzde 30'unun Avrupa yapımı film veya dizilerden oluşmasına dikkat etmesi gerekecek.