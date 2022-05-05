Netflix hissedarları şirkete dava açtı

Dijital yayın platformu Netflix'in hissedarları, şirketin abone sayıları konusunda kendilerine doğru ve net bilgiler vermemesi sebebiyle, düşen hisselerini de öne sürerek şirkete dava açtı.

Reuters'in haberine göre, şirketin yatırımcılara 6 ay boyunca yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki dikkat çekici düşüşü sakladığı belirtilirken, şirketin hissedarları tazminat davası açtı.

Netflix'in hisseleri, abone sayısındaki düşüşü açıkladıktan sonra Ocak ayında yüzde 20 düşmüştü. Şirket 200 bin abone kaybettiğini açıklamıştı.