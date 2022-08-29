İsviçre’de Erdoğan’ı hedef alan pankart davası Yargıtay’a taşınıyor

İsviçre’nin başkenti Bern’de bir miting sırasında açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankart davasında 4 sanığa beraat verilmesinin ardından Bern Başsavcılığı karara itiraz ederek, davayı Yargıtay’a taşımaya karar verdi.

Bern’de Mart 2017’de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankart davası Yargıtay’a gidiyor. Bern Başsavcılığından bir sözcü adının gizli kalması koşuluyla basına verdiği demeçte, Bern Başsavcılığının 4 sanık hakkında Bern-Mittelland Bölge Mahkemesi’nin verdiği beraat kararına itiraz ederek, Yargıtay’a temyiz başvuru yaptığını ifade etti.

Bern Başsavcılığı, sanıkları Erdoğan'a karşı suç veya şiddet çağrısı yapmakla suçlamıştı. Mahkeme ise verdiği beraat kararında, pankartta yer alan İngilizcede yaygın kullanımı “öldürmek” anlamı taşıyan "kill" ifadesinin sadece "öldürmek" anlamına gelmediğini belirtmişti.

Pankart uluslararası krize neden olmuştu

Miting sırasında açılan pankartta, siyah fon üzerine başına silah doğrultulmuş şekilde Erdoğan'ın fotoğrafı yer almış, pankartta ayrıca "Erdoğan'ı öldürün" ve "Kendi silahlarıyla" ifadelerine yer verilmişti.

Açılan pankartın ardından İsviçre ile Türkiye arasında diplomatik kriz patlak vermiş, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir konuşmasında İsviçre'yi eleştirerek, "Gözlerinizin önünde bir devletin başkanını açıkça ölümle tehdit ediyorlar ve siz hâlâ onları destekliyorsunuz. Yazıklar olsun size" demişti. (İHA)