İsviçre'de de sağ yükselişte: SVP oylarını yüzde 3,4 artırdı

İsviçre'de dün yapılan genel seçimler sonucunda sağın oylarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

İsviçre televizyonu SRF'nin aktardığı son verilere göre, sağ parti İsviçre Halkı'nın Partisi (SVP) 2019'daki son seçime kıyasla oy oranını yüzde 3,4 artırarak oyların yüzde 29'una sahip oldu.

Böylece SVP, 200 kişilik alt mecliste milletvekili sayısını 8'den 61'e çıkarmış oldu. Diğer yandan, seçimde hiç bir parti, mecliste ek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayamadı

Seçim kampanyası döneminde göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan SVP, şu anda ülke 8,7 milyon olan ülke nüfusunun 10 milyonu geçmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

SVP lideri Marco Chiesa, "Göçle, yasadışı göçle ve enerji tedariği güvenliğiyle ilgili sorunlarımız var. Halihazırda sığınma karmaşasına sahibiz. İsviçre'de 10 milyonluk nüfus bizim gerçekten çözmemiz gerek bir konu" demişti.

Sosyal Demokrat (SP) partisi de oylarını yüzde 0,7 oranında arttırdı ve oyların yüzde 17,4'üne sahip olarak mecliste 40 koltuk kazandı.

Buna karşılık, Yeşiller partisi yüzde 4'lük oy kaybına uğradı ve yüzde 9 oranında oy aldı. Yeşiller, mecliste 6 koltuk kaybetti.

Bununla birlikte, İsviçre'de 4 partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinde bir bozulma yaşanması beklenmiyor.