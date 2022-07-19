İsviçre 'Ukraynalı sivillerin' tedavi talebini reddetti: 'Askerlerden ayırt edilemiyor'

İsviçre hükümeti, NATO'nun savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan sivillerin tedavisinin yapılması yönündeki talebini reddetti.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, talebin yerine getirilmesinin tarafsız devlet ilkelerinin ihlali anlamına geleceği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Ukraynalı sivillerin askerlerden ayırt edilemediği ifade edildi.

İsviçre Dişişleri Bakanlığı yetkililerinden Johannes Matyassy, "Ukrayna'da savaş nedeniyle herkes silahlandığı için sivilleri askerlerden ayırt etmek neredeyse imkansız" diye konuştu.