İsviçre, Rusya'dan altın ve altın ürünleri ithalatını yasakladı

İsviçre Federal Konseyi, Rusya'dan altın ve altın ürünleri ithalatına yasak getiren 7. yaptırım paketini onayladı.

Federal Konsey'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri saldırganlığı nedeniyle Federal Konsey, AB'nin altın ve altın ürünlerine yönelik son yaptırımları doğrultusunda Rusya'ya yaptırımları genişletti. Önlemler, 3 Ağustos 2022 saat 19.00'da (TSİ) yürürlüğe girecek" denildi.

Sputnik'in aktardığına göre yaptırımlar, Sberbank'ın varlıklarının dondurulmasını da kapsıyor. Uygulama kararı alınan yaptırımların hiçbirinin Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticaretini hedef almadığını belirten Federal Konsey, AB'nin yaptığı gibi, bu tür ürünlerle ve üçüncü ülkelere petrol sevkiyatıyla bağlantılı işlemlere istisna getirdiklerinin altını çizdi.