Çin Tayvan'a doğal kum ihracatını durdurdu: Çip üretimi etkilenecek

Çin Ticaret Bakanlığı bugünden itibaren Tayvan'a doğal kum ihracatını askıya aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin anakarasının Tayvan adasına önemli bir beton hammaddesi olan ve çip üretiminde de kullanılan doğal kum ihracatını askıya aldığı belirtildi.

Bu adım Tayvan'da inşaat sektörünün yanısıra çip üretimini de olumsuz etkileyecek.

Halihazırda dünyada tedarik sıkıntısı yaşanan ve bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara kadar birçok aygıt ve teknoloji temelini oluşturan mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlası Tayvan'da üretiliyor.

China Daily'nin haberine göre Çin'in eski Ticaret Bakan Yardımcısı Wei Jianguo, bir tür doğal kum olan kuvars kumunun çip üretimi için önemli bir hammadde olduğunu ve Tayvan'ın çip üretimi için önemli bir küresel tedarikçi olduğunu dile getirdi.

Şu anda Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi'nin başkan yardımcısı olan Wei Jianguo, Çin anakarasının Tayvan'a olan doğal kum ihracatını askıya almasının Tayvan'ın çip imalat sanayii üzerinde etkisi olacağını vurguladı.

Tayvan'ın yılda yaklaşık 90 milyon ton doğal kum tükettiğini söyleyen Wei bunun üçte birinin Çin anakarasından tedarik edildiğini belirtti.