İsviçre hükümetinden elektrik kesintisi planı

İsviçre doğalgaz ve elektrik arzında problem yaşanması durumunda oluşacak enerji krizi için bir acil durum planı üzerinde çalışıyor.

Basler Zeitung'un haberine göre, İsviçre hükümeti acil durum planı üzerinde birkaç aydır sanayi şirketleriyle çalışıyor. Hükümetin olası planında, mağazalardaki vitrin ışıkları ve ısıtma sistemlerinin kapatılması, bilinçlendirme kampanyası düzenlenmesi ve yaklaşık 30 bin tüketiciyi kapsayacak şekilde "paylaşımlı elektrik kullanımının" bulunduğu aktarıldı.

Dört ile sekiz saat arası elektrik kesintisi planı

Hükümetin ayrıca, daha katı bir önlem olarak ülkenin belirli bölgelerinde günde dört ile sekiz saat arasında elektrik kesintisi olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

İsviçre Elektrik Şirketleri Birliği (VSE) Başkanı Michael Frank konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu bir yapboz olarak hayal etmelisiniz. Bireysel kullanımlar dört saat kesilecek, sonra diğerleri kesilirken tekrar açılacak. Elektrik ağının bazı kısımları – yapbozun parçaları olarak – dört saat boyunca elektriksiz kalacak, daha sonra duruma göre dört veya sekiz saat boyunca tekrar elektriğe sahip olacak” dedi.

Gaz planı

Hükümetin doğalgaz planında ilk adımın, kamuoyuna tüketimi azaltma çağrısında bulunmak olduğu belirtilirken, bu çağrının yüzde 5 oranında bir tasarruf sağlayacağının hesaplandığı ifade edildi.

Plan dahilinde, sanayi kuruluşları ve işletmelerin, doğalgaz yerine petrol ürünlerine geçiş için hazırlık yapması istenecek. Bu önerilerin doğalgaz tüketiminde toplamda yüzde 20 oranında bir azalma yaratacağı tahmin ediliyor.