İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderme talebini reddetti

İsviçre hükümeti Danimarka'nın Ukrayna'ya İsviçre yapımı zırhlı personel taşıyıcıları gönderme talebini, tarafsızlık politikasını çatışma bölgelerine silah tedarik etmemeye gerekçe göstererek veto etti.

İsviçreli yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, İsviçre Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreterliği'nin (SECO), Danimarka'nın Ukrayna'ya yaklaşık 20 adet Piranha III piyade savaş aracı sağlama teklifini reddettiği belirtildi.

İsviçre, kendi ürettiği silahları satın alan yabancı ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor. İsviçre, Nisan ayında kendi ürettiği mühimmatların Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği uçaksavar tanklarıyla gönderilmesine onay vermemişti.