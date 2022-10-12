İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: 'Zaman kaybı'

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun onaylanmasının gecikmesi ve uzatılmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

İsveç haber ajansı TT'ye konuşan Hultqvist, "İskandinavya bölgesi için yeni bir askeri planlama yapmamız lazım. Güvenlik sorunları üzerinde çalışmamız lazım. İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylamayı uzatırsanız bu, NATO'nun çıkarına olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye müzakerelerine değinen İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, görüşmelerin çeşitli başlıklarda devam ettiğini, çeşitli başlıkların ele alınması için özel bir grubun kurulduğunu dile getirdi.