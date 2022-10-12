İsveç iadeyi geri çekti: Zinar Bozkurt serbest bırakılıyor

İsveç’in hakkında Türkiye’ye iade kararı verdiği ve bu sebeple 19 Ağustos’tan bu yana gözetim merkezinde tuttuğu Kürt mülteci Zinar Bozkurt’un serbest bırakılmasına karar verildi.

Gazete Duvar'dan Ahmet Tirej Kaya'nın haberine göre müvekkili Zinar Bozkurt’un oturum hakkıyla ilgili henüz bir karar olmadığını ifade eden avukat Miran Kakaee, Göç Kurumu’nun Bozkurt’un serbest bırakılma kararında, şimdiye kadar iltica sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte iade kararının artık mümkün olmadığının yazdığını söyledi.

Konuyla ilgili henüz çok fazla bilgi alamadıklarını ifade eden Kakaee, şunları ekledi: “Göçmen Kurumu’nun kararını, benim ‘Zinar’ın Türkiye’ye iade edilirse işkence görme riski olduğuna’ dair değerlendirmemi paylaştıkları şeklinde yorumluyorum ve bu sebeple Zinar iade edilemez. Bununla birlikte onu gözetim merkezinde de tutamazlar.”

Şu an sadece iltica ve oturum hakkıyla ilgili kesin kararı beklediklerini ve kararın önümüzdeki haftaya kadar gelebileceğini belirten Kakaee, Bozkurt’un serbest bırakılmasının pozitif bir işaret olduğunu ve oturum süreciyle ilgili de olumlu bir yanıt alınacağını umduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

İsveç’in hakkında Türkiye’ye iade kararı verdiği Zinar Bozkurt, 19 Ağustos’ta kaldığı evden gözaltına alınarak Göteborg'da bulunan Kållered Gözetim Merkezi’ne gönderilmiş ve bu tarihten itibaren açlık grevine başlamıştı. Oluşan kamuoyunun ardından iade süreci geçici olarak durdurularak dosyasının tekrar görülmesine karar verilen Bozkurt, bu karara rağmen serbest bırakılmamasını protesto etmek amacıyla başladığı açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti. 31 Ağustos’ta ise bayılan ve sağlık durumu kötüleşen Bozkurt, ölüm orucunu bitirdiğini ve mücadelesine devam edeceğine açıklamıştı. Bozkurt ayrıca, Kållered Gözetim Merkezi’nde homofoik saldırıya uğramış ve Stockholm Stockholm Märsta’da bulunan gözetim merkezine gönderilmişti.