İsveç 'PKK şüphelisi' bir kişiyi sınır dışı ediyor

İsveç gazetesi ETC, "HDP ile bağları yüzünden Türkiye'de baskıya uğradığı" gerekçesiyle İsveç'e iltica başvurusunda bulunan 26 yaşındaki Zinar Bozkurt'un sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Çevrim içi yayın yapan Blankspot gazetesi ise Bozkurt'un İsveç'e 8 sene önce yaptığı sığınma başvurusunun 6 ay önce reddedildiğini ve hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını yazdı.

AA'nın aktardığına göre, İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın (SEPO) Bozkurt'u "PKK ile bağlantılarının bulunması nedeniyle" gözaltına aldığı belirtilirken Bozkurt'un İsveç için "bir güvenlik tehdidi" olarak görüldüğü ifade edildi.

11 Ağustos'ta ise İsveç'in, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale'yi iade etme kararı aldığı bildirilmişti.