Bozdağ: İsveç NATO'ya katılmak istiyorsa imzaladığı mutabakata sadık kalmalı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye'yle imzaladığı mutabakata sadık kalması gerektiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Türkiye’ye adi suçluları iade ederek, sözlerini yerine getirdiklerine inandıracaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kimse Türkiye’yi test etmesin” ifadesini kullandı.

'Türkiye'nin beklentileri yerine getirilmedi'

Milliyet gazetesine konuşan Bozdağ, "Şu ana kadar İsveç ve Finlandiya hükümetleri, Türkiye’nin beklentilerine uygun iade taleplerini yerine getirmiş değillerdir. İsveç Başbakanı da ‘Bir iade kararı verdik. Bu hukuka uygun’ açıklaması yaptı. Biz zaten hukuka aykırı demiyoruz ki; iade kararı verdiği kişi terör suçlarıyla ilgili değil" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye’nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacaklarını" ifade etmişti.

'Kendilerinden yanıt bekliyoruz'

Bozdağ, "Oradaki FETÖ’cülerden, PKK’lılardan diğer terör örgütü üyelerinden, terör suçları sebebiyle Türkiye’ye iadesini istediğimiz isimlerin iadesi konusunda tek bir karar bize gelmedi. Olumsuz bir cevap da gelmedi. Şu ana kadar resmi kanallardan olumsuz bir yanıt da ulaşmadı. Kendilerinden yanıt bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin iade talebi

Türkiye, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakatın ardından iki ülkeden 33 kişinin iadesini talep etti.

İsveç'in iadesini kabul ettiği ilk Türk vatandaşı ise dolandırıcılıktan hüküm giyen Okan Kale oldu. İsveç, 12 Ağustos 2022’de dolandırıcılık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Okan Kale’nin iade talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Üçlü toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 26 Ağustos'ta NATO üyelik süreciyle ilgili bir toplantı yapılması bekleniyor.

Şu ana kadar NATO'nun 30 üyesinden 23'ü iki İskandinav ülkesinin üyelik başvurusunu onayladı.