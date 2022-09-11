İsveç'teki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti birinci

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre, "sol blok"tan Sosyal Demokrat Parti yüzde 29,3 oy aldı. Bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi (MP) yüzde 5,8, Sol Parti ise yüzde 7 oy elde etti. Seçim öncesi sağ blokta yer almayacağını ve sol blokla hareket edeceğini ifade eden Merkez Partisi yüzde 7,7 oy aldı.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti yüzde 18,8 oy alırken, bloktaki diğer partiler Liberal Parti yüzde 4,7, Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 5,2 oy topladı.

Seçimlerde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükseltmesi dikkati çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler 49,2, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise 49,8 oy aldı.