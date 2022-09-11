İsveç Başbakanı: İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt Türkiye'ye teslim edilmeyecek

İsveç'te gerçekleşecek seçimler öncesinde açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği için Türkiye'yle yapılan iade anlaşması hakkında, "İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt, Türkiye'ye teslim edilmeyecek" yorumunda bulundu.

Rûdaw'a konuşan Andersson, "Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" diyerek vatandaşlığa sahip hiçbir Kürdün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini belirtti.

Andersson, Türkiye’nin İsveç hükümetinden talepleri hakkında, "İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimse sınır dışı edilemez, yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır" diye konuştu.

İsveç'te halk sandık başında

İsveçliler bugün üç farklı seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor; siyasi parti ve bağımsız adayların yarıştığı parlamento seçimleri, bölge meclisi seçimleri ve belediye seçimleri.

Seçimlerde sekiz partinin Sosyal Demokratlar, Sol Parti, Yeşiller Partisi, Merkez Parti, Liberal Parti, Ilımlı Parti, Hıristiyan Demokratlar, İsveç Demokratları ve Bağımsızlar yarışacağı belirtildi.

Son anket sonuçlarına, Başbakan Andersson'un partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin diğer partilerden daha fazla sandalye kazanması bekleniyor.