İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kuran yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Şubat'ta Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Mahkeme, polisten Kuran yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

İsveç'te Şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirterek, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.