İsveç'te Kuran yakan Paludan: Pişman değilim

İsveç başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, eyleminden dolayı pişman olmadığını söyledi.

İsveçli Expressen gazetesine konuşan Paludan, "Türkiye'ye dönük tavrımı ifade ettiğimi düşündüm, bu kadar. Ancak her şey farklı yöne gitti. Hayır pişman değilim. Bunu yaptım, çünkü, önemli siyasi gerekçeleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eyleminin ardından bu kadar tepki almasını beklemediğini söyleyen Paludan, ölüm tehditleri aldığını söyledi. Paludan, "Bu kadar insanın beni öldürmekle tehdit etmesi beni üzüyor" diye konuştu.

Daha önce de tehditler aldığını hatırlatan Paludan, aldığı son tehditlerin eskilerine göre daha ciddi olduğunu ifade etti.

Paludan, "Çok belirli tehditler alıyorum. Sosyal ağlarda belki de dakika başı 20 mesaj alıyorum, bunlardan 5'i tehdit mesajları" ifadelerini kullandı.