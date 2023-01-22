FT: İsveç'in NATO üyeliği tehlikeye girdi

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasına izin verilmesi olayının yankıları sürüyor.

Financial Times gazetesinde yayımlanan makalede, NATO üyeliği hedefine ulaşmak için "çılgınca uğraşan" İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Türkiye'de sadece iktidarın değil muhalefetin de tepki gösterdiği olayın yarattığı öfke dalgasını dindirmeye çalıştığı yorumunda bulunuldu.

"Avrupa'da ifade özgürlüğü konusunda en güçlü koruma haklarına sahip ülke" olarak tanımlanan İsveç'te Başbakan Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'ün açıklamalarına yer verilen haberde, Türkiye'yi ülkenin NATO üyeliği başvurusunu desteklemeye ikna etme girişimlerinin başarısızlığa sürüklendiği ifade edildi.

Stockholm'de Erdoğan'ın kuklasının baş aşağı asılması ve Rasmus Paludan'ın Kuran yakma eylemleri öncesinde, İsveç Savunma Bakanı Pål Jonso'nun Türkiye ziyaretini iptal etmesine değinilen makalede, Milli Savunma Bakanı Akar'ın İsveç'in NATO üyeliğini tartışmak için planlanan toplantıyı "anlamsız" olarak değerlendirmesi yer buldu. Ayrıca İsveç'teki 'provakatif' eylemin ardından, Türkiye'de milliyetçi grupların İsveç Konsolosluğu önünde, ülkenin NATO'ya katılmasının engellenmesi için protestolarda bulunduğu aktarıldı.

'İsveç'in NATO üyeliği derin bir krize sürüklendi'

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Paul Levin, konu hakkında FT'ye verdiği demeçte, NATO müzakerelerinin "derin bir krize sürüklendiğini" söyledi.

Levin, "Erdoğan iktidarda kalırsa, en azından diğer NATO müttefikleri Ankara'yı ikna etmek için ellerindeki havuç ve sopaları göstermedikçe; üyelik onayın önce aylar değil, yıllar geçtiğini görebiliriz" yorumunda bulundu.

Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını önümüzdeki ay onaylayacağını açıklamasının ardından, 30 üyeden oluşan Kuzey Atlantik İttifakı'ndan onay vermeyen tek ülkenin Türkiye olduğu hatırlatılırken; ortaya çıkan kriz sebebiyle bu ülkelerinin katılımının gecikeceği yorumunda bulunuldu.