İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den NATO'ya başvuru açıklaması

İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasını desteklediğini duyurdu. Bu açıklamayla İsveç'in NATO üyelik başvurusunda bulunmasına daha da yaklaşıldı.

Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, "Sosyal Demokratların parti yönetim kurulu bugünkü toplantısında, partinin İsveç'in NATO üyeliğine başvurması için çalışacağına karar verdi" denildi.

Nükleer silah ve askeri üslerin yerleştirilmesine itiraz

Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.

NATO'ya katılma planı Pazartesi günü İsveç parlamentosunda tartışılacak ve bir karara bağlanacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ülkesinin NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulunacağını açıklamıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağını duyurdu. Niisto, "Bu tarihi bir gün. Yeni bir dönem başlıyor” dedi. Finlandiya Parlamentosu'nun kararı önümüzdeki günlerde onaylaması bekleniyor. Resmi üyelik başvurusu daha sonra Brüksel'deki NATO karargahında değerlendirilecek.