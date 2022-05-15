Finlandiya: NATO'ya resmen başvuracağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı.

Haber Merkezi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu.

Niinistö, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi. (İHA)

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