Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu.
Niinistö, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Berkay Kemal Önoğlu
Haber Merkezi
Finlandiya: NATO'ya resmen başvuracağız
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine başvuracağını açıkladı.
Haber Merkezi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu.
Niinistö, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi. (İHA)