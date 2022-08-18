İsveç'te elektrik fiyatları rekor kırdı

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarının nedeninin Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesi olduğunu belirtti.

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığını hatırlatan Sigvardsson, İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasının beklendiğini aktardı.

Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil" yorumunu yaptı.