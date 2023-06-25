İsveç'te bir lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü, 9 yaralı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Grona Lund adlı bir eğlence parkında hız treninin (roller coaster) raydan çıkması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları trenin kısmen raydan çıkması üzerine trende bulunanların yüksekten zemine düştüklerini söyledi. Olay sırasında trende 14 kişinin bulunduğu duyuruldu.

Polisin açıklamasına göre yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtildi.

140 yıllık lunaparkın yetkilileri, polis soruşturmasına yardımcı olmak için lunaparkın en az 1 hafta kapalı kalacağını açıkladı.